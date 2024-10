Boek ‘Stormvliegen’ vertelt het spectaculaire verhaal van Flying Focus

De bijzondere foto’s hangen bij veel rederijen en andere maritieme organisaties in de directiekamers en kantines, maar zijn ook gepubliceerd in boeken en kalenders. Luchtfotograaf Herman IJsseling is vanaf het begin van zijn bedrijf, nu bijna 40 jaar geleden, gefascineerd door de effecten van passerende stormen op de Noordzee en haar kusten. In 2004 kocht IJsseling daarom een tweemotorige Cessna Skymaster, speciaal om ook bij windkracht 10 te kunnen vliegen. Sindsdien zijn spectaculaire fotovluchten uitgevoerd in uitdagend weer om schepen, installaties en vuurtorens te fotograferen tussen huizenhoge golven. De spectaculairste foto’s van de laatste 20 jaar zijn nu gebundeld in het fotoboek ‘Stormvliegen’.

Het boek toont niet alleen unieke beelden, maar vertelt ook de verhalen achter deze speciale vluchten.

Lees ook: Flying Focus brengt twee nieuwe fotoboeken uit Lees ook: Nieuwe kalenders Flying Focus