Maritiem Museum Rotterdam haalt maritieme vrouwen uit de vergetelheid

Zichtbaar maken

Een nieuwe tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam vertelt vanaf medio 2025 de verhalen van maritieme vrouwen die tot nu toe vooral onverteld zijn gebleven. Conservator Irene Jacobs deed uitgebreid onderzoek naar deze groep. ‘De aanname is dat vrouwen er eigenlijk niet waren en dingen niet konden, wilden of deden. Maar dat beeld klopt niet.’