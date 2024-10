De nieuwste trends op de Genua Boat Show: wafels, matte kleuren en snelheid

Pleziervaart

Wat zien we komend jaar allemaal op het water varen? De Genua Boat Show is de grootste open botenbeurs van Europa en hier spot je als eerste de nieuwste trends op het water. Wat onder andere opvalt onder de motorboten zijn wafel-patronen in de bekleding, matte kleuren voor de buitenmotoren en een grote twijfel over elektrisch varen. ‘We willen wel, maar je kan niet laden midden op de Middellandse Zee. Wellicht wordt waterstof de oplossing, maar iedereen is afwachtend’, aldus ├ę├ęn van de beursboys die we spraken. ┬á