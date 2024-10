Zeeland geeft 2,5 miljoen euro aan kotters die verduurzamen

Eigenaren van mossel- en oesterkotters die willen verduurzamen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie Zeeland. Daarvoor stelt Zeeland 2,5 miljoen euro beschikbaar, staat in de najaarsnota.

De provincie meldt dat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) bereid is 5,5 miljoen euro vrij te maken voor het verduurzamen van mossel- en oesterkotters. Voorwaarde van het ministerie is wel dat ook Zeeland subsidie geeft, aldus de provincie. ‘De 8 miljoen euro die nu beschikbaar is voor de mossel- en oestersector is een fors bedrag’, constateert Jo-Annes de Bat (visserij, CDA).

De vissers kunnen met de subsidies de motoren van hun kotters aanpassen. Op termijn is het de bedoeling dat ze met elektrische schepen gaan varen.