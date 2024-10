Vaar op een virtueel schip tijdens Weekend van de Wetenschap op 5 en 6 oktober (en meer maritieme tips)

Het weekend van de Wetenschap op zaterdag 5 en zondag 6 oktober heeft dit jaar ook maritieme activiteiten. Onder andere virtueel varen op een schip, alles ontdekken over de scheepvaart in de Gouden Eeuw en vragen stellen over archeologie staan op het programma. Schuttevaer zet de leukste maritieme uitjes dit weekend op een rij.

Vaar op een Virtueel Schip in Amsterdam

Op de Hogeschool in Amsterdam kunnen bezoekers leren hoe een maritiem officier zijn werk uitvoert. Op de brugsimulator kun je een stuk varen met een zeeschip en zie je hoe het is om tijdens een storm met slecht zicht toch koers te houden.

Adres:

Jakoba Mulderhuis – van 11 – 16 uur

Rhijnspoorplein 2, Amsterdam

JMH 10e verdieping

Ontmoet scheepsarcheologen in Batavialand in Lelystad Verspreid over het museum en de werf staan wetenschappers die vertellen over hun onderzoek, waaronder scheepsarcheologisch en voorouder-onderzoek. Speciaal op zaterdag 5 oktober is een ‘kinderexpert’ aan boord van VOC-schip Batavia. De expert vertelt van alles over het schip en de historie. Adres:

Museum & Werf – van 11 – 16 uur

Oostvaardersdijk 01-13, Lelystad

Leer alles over de scheepvaart in de Gouden Eeuw in Leiden

In Rijksmuseum Boerhaave is een speciale doe-tentoonstelling waar kinderen kennis kunnen maken met de scheepsarts, kunnen ‘meevaren’ op een schip en een onbekend eiland kunnen ontdekken met vreemde dieren en planten. De expo is ook geschikt voor de wat kleinere kinderen.

Adres:

Rijksmuseum Boerhaave, van 10 – 17 uur

Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden

Bouw je eigen Solarboat met Twentse studenten in Amsterdam Tijdens een workshop van studenten die de Solarboat Twenten bouwden ontdek je hoe je gebruik kunt maken van de kracht van de zon om een boot boven het water te laten zweven en wat dit betekent voor de toekomst van een duurzame scheepvaart. Adres:

Marineterrein, loodsruimte, gemeente Amsterdam

Zaterdag 5 oktober, 13:00-17:00 uur

Het Weekend van de Wetenschap is op diverse locaties in Nederland en wordt georganiseerd in opdracht van het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.