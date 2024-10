Stichting NBKB wordt BV, keuringstarieven gaan omhoog

ASV-najaarsvergadering

De stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) wordt eind dit jaar een Besloten Vennootschap (BV) als dochteronderneming van Transafe. Het moederbedrijf, dat is gespecialiseerd in maritieme veiligheid, wil volgens directeur Cristiaan Heuvelman stevig investeren in modernisering van de IT-systemen en verbetering van de dienstverlening van het NBKB. ‘Maar dat moet wel worden terugverdiend en zal gevolgen hebben voor keuringstarieven. Dat zullen wel altijd redelijke tarieven blijven, vergelijkbaar met de andere twee keuringsbureaus.’