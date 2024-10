‘Pas scheepsroute aan ter bescherming van walvis’

Houdt oog op walvissen en pas zonodig je koers aan. Dat is simpel gezegd het advies van het Wereld Natuur Fonds (WWF) om walvissen de Noordpoolregio beter te beschermen. Als hulpmiddel daarbij heeft de natuurorganisatie een interactieve kaart ontwikkeld, waarin de waarin de trek van walvissen in het Noordpoolgebied wordt gecombineerd met de scheepvaartroutes.

Bescherming is volgens het WWF hard nodig, want de zogeheten blauwe corridors waarover walvissen van zuid naar noord over de aardbol zwemmen overlappen steeds vaker scheepvaartroutes. Onderweg stuiten walvissen op grote visnetten van de industriële visserij, worden overvaren of raken gewond door scheepsschroeven. Ze hebben bovendien last van onderwatergeluid, dat verstoort hun onderlinge communicatie. Ook krijgen ze plastic en ander vuil uit de oceaan binnen.

Het WWF zou graag zien dat alle schepen in het Noordpoolgebied gebruik maken van de interactieve kaart die in een rapport staat. ‘We proberen dat systeem op de scheepsbrug te krijgen, om zo rekening te kunnen houden met grote groepen walvissen’, zegt Poolexpert Gert Polet. ‘Dat gaat helpen verstoring te verminderen. Beloega’s trekken in groepen van wel honderd exemplaren tegelijk, en 90% van de narwals kan in een paar weken tijd door de Lancasterzeestraat in Canada trekken. Maar op de brug zie je dat niet, dus kun je er ook geen rekening mee houden.’