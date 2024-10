Minister Madlener ‘echt nog wel enigzins hoopvol’ over verruiming sluis Kornwerderzand

Commissiedebat

Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar dekking voor het project sluis Kornwerderzand, dat naar schatting twee keer zo duur wordt als begroot. Dat antwoordde hij op vragen van Kamerleden in het Commissiedebat Maritiem op 3 oktober. De Tweede Kamer leek in meerderheid voor voortzetting van het project. Madlener wil dan in elk geval wel een extra bijdrage van de regio zien. ‘De ambitie is om het mogelijk te maken. Maar het zijn een heleboel miljoenen die we nog niet hebben.’