KVNR fel gekant tegen beschuldiging van loondiscriminatie op Nederlandse zeeschepen

‘Er is geen sprake van loondiscriminatie op Nederlandse zeeschepen.’ Dat stelt directeur van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KNVR) Annet Koster in reactie op een Filipijnse en Indonesische zeevarende die naar het College van de Rechten van de Mens zijn gestapt om hetzelfde loon af te dwingen als hun Europese collega’s. Koster waarschuwt voor het einde van de Nederlandse vlag, mocht de rechter hun klacht gegrond verklaren.

De twee zeevarenden doen dat met stichting Equal Justice Equal Pay. Ze verdienen nu aanzienlijk minder dan hun collega’s die in Europa wonen, want ze worden betaald op basis van een cao die in hun woonland is afgesproken. Dat is discriminatie, stellen de zeevarenden en de stichting. Geen sprake van, stelt KVNR-directeur Koster.

In de Handelsvaart-cao is vastgelegd dat voor werknemers woonachtig in de Filipijnen, Indonesië, Oekraïne en overige landen waar dit bij CAO is geregeld, een aparte cao geldt. Voor zeevarenden woonachtig in die landen gelden de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgesteld naar het prijspeil van het land waar ze wonen, soms met aanzienlijk lagere lonen dan in Europa. ‘Maar het mantra is gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plek’, stelt bestuurder van de stichting en hoogleraar internationaal privaat recht Aukje van Hoek tegenover de Volkskrant. ‘Onderscheid maken op basis van herkomst is verboden. Het is dus vreemd dat de Nederlandse wetgever dit al die jaren heeft toegestaan.’

Koopkracht

Koster benadrukt dat het niet om herkomst gaat. Ze heeft het steevast over ‘zeevarenden woonachtig op de Filipijnen’, en niet over Filipijnse zeelieden. Want het loon wordt op basis van het woonland bepaald. ‘Een loon dat met de vakbond voor de zeevarenden is afgesproken en bovendien voldoet aan de eisen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Wij menen dat geen sprake is van loondiscriminatie. Bij discriminatie is sprake van gelijke gevallen die anders worden behandeld, maar dit zijn geen gelijke gevallen’, stelt Koster. Zij vindt dat in deze zaak op het onderbuikgevoel wordt ingespeeld. Volgens de directeur van de branchevereniging van Nederlandse reders moet worden gekeken naar het prijspeil en onder meer het fiscale regime van een land. ‘Het beeld wordt geschetst dat de zeevarenden woonachting op de Filipijnen er onderaan de streep minder aan overhouden. Dat het oneerlijk is.’

Maar dit zit volgens de KVNR anders. Zeevarenden verdienen meer dan de gemiddelde kantoorbaan op de Filipijnen. ‘Wanneer je in een Filipijns dorp bent, weet ik uit ervaring, kan iedereen direct het huis van een zeevarende aanwijzen.’

Koster wil het beeld ook graag omdraaien. ‘Wanneer ook zeevarenden die wonen op de Filippijnen een loon naar Nederlands prijspeil krijgen, gaat de Nederlandse zeevarende er relatief op achteruit. Zijn collega in de Filipijnen heeft dan een veel hogere koopkracht.’

Een Filipijnse zeeman zegt tegen de Volkskrant, het onderscheid daarom ook wel te begrijpen. ‘Als ik thuis naar de kapper ga, betaal ik 1 dollar, hier is het misschien wel 20 dollar.’

Einde vlag

Wanneer de lonen gelijk worden gesteld op zeeschepen onder Nederlandse vlag, betekent dat volgens Koster het einde van de Nederlandse vlag. ‘Nederlandse reders kunnen de concurrentie dan niet meer aan. In hoeverre is dat gunstig voor zeevarenden woonachtig op de Filipijnen? Nederland staat bekend als kwaliteitsvlag, waar de internationale regelgeving aan boord wordt nageleefd en sprake van goed werkgeverschap en zekerheid van loonbetaling.’

Het argument van Van Hoek dat Zweden ‘een gezonde scheepvaartindustrie’ heeft, zonder in het buitenland werkende zeevarenden anders te betalen, is volgens Koster onzin. ‘Het is gewoon niet waar. Zweden heeft ook een register waarin voor de beloning onderscheid is gemaakt tussen Zweedse en Europese zeevarenden en zeevarenden uit andere landen.’

De zaak kwam woensdag 2 oktober voor het College van de Rechten van de Mens. Voordat een advies volgt, vindt naar verwachting over enkele maanden eerst nog een tweede zitting plaats. In 1997 diende er eenzelfde zaak, die werd in het voordeel van de reders beslist.