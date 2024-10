Havenarbeiders VS schorten grote staking op

Havenarbeiders langs de Amerikaanse oostkust en de Golf van Mexico hebben een grote staking opgeschort nadat er een voorlopige overeenkomst is gesloten over een forse loonsverhoging. De staking begon dinsdag en trof havens die ongeveer de helft van de zeevracht van de Verenigde Staten verwerken.

De staking werd uitgeroepen door de vakbond International Longshoremen’s Association (ILA). Er deden ongeveer 45.000 arbeiders in 36 havens aan mee, waaronder de havens van Boston, New York en Houston. Het ging om de eerste door de ILA opgezette staking sinds 1977.

Door de actie werd bijvoorbeeld het vervoer van containers met bijvoorbeeld kleding en levensmiddelen geraakt, maar ook het transport van auto’s. Economen hadden gezegd dat de staking grote schade aan de Amerikaanse economie zou toebrengen.

De bond heeft volgens bronnen nu met werkgeversorganisatie United States Maritime Alliance een voorlopige deal gesloten over een loonsverhoging van 62 procent over een periode van zes jaar. De staking wordt opgeschort tot 15 januari om de overeenkomst verder uit te werken. Zo moet nog worden besproken hoe banenverlies door automatisering in havens voorkomen kan worden.

Joe Biden

De Amerikaanse president Joe Biden liet weten blij te zijn dat de staking voorbij is. Hij had eerder de werkgevers opgeroepen met een goed en eerlijk loonbod te komen om de staking te beƫindigen.

Het zal naar verwachting wel enige tijd duren voordat de verstoringen van de scheepvaart door de staking opgelost zijn. Er liggen nog minstens 54 schepen te wachten buiten havens om gelost te kunnen worden en er worden meer schepen verwacht die nu nog onderweg zijn.

Feestdagen

Door de staking was er ook angst in de VS dat er schappen in winkels leeg zouden raken en dat leveringen van spullen voor het feestdagenseizoen getroffen konden worden. De brancheorganisatie voor de Amerikaanse detailhandel zegt dan ook dat het einde van de staking goed nieuws is voor de economie en Amerikaanse gezinnen.

De haven van Rotterdam zei dat als de staking langer dan een week zou gaan duren, dat ook gevolgen zou hebben voor die haven. Het systeem zou onder druk komen te staan, omdat goederen bestemd voor de VS zich zouden ophopen.

