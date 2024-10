Duitse redders bergen zeilboot na aanvaring

Het 9,50 meter lange zeiljacht, onderweg naar Norderney met alleen een schipper aan boord, kwam op de Buiten-Elbe in aanvaring met de kustvaarder Lotta, onderweg van het Franse Rouen naar Klaipeda in Litouwen. Na het alarm rukten de reddingskruisers Hermann Marwede en Anneliese Kramer van het Deutsche Gesel schaft zur Rettung Schiffsbr√ľchigen met aan boord hun dochterboten Verena en Mathias uit. In afwachting van de komst van de redders maakte een ander zeilboot aan het beschadigde vaartuig vast.

Een geluk bij een ongeluk was dat het overboord geslagen zeil door wind, kracht 5, en stroming tegen de romp van het schip werd gedrukt waardoor de instroom van water beperkt bleef. De Matias nam de lijn over van het zeiljacht dat in eerste instantie hulp bood, de Verena zette een redder over op het te bergen schip. Uiteindelijke nam de Anneliese Kramer de sleep over en bracht die naar Cuxhaven. Daar liep de sleep tegen half een ’s middags binnen. De schipper van het zeilschip bleef ongedeerd. De waterpolitie doet onderzoek naar de aanvaring.