Algemene regeling CCR-eisen in de maak, maar wordt niet uitgebreid naar 80-meterschepen

De algemene versoepeling van CCR-eisen voor schepen tot 55 meter die in de maak is, wordt niet uitgebreid tot 80 meter. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener verklaarde 3 oktober in het Commissiedebat Maritiem in de Tweede Kamer dat hiervoor het draagvlak ontbreekt bij de andere lidstaten in de internationale Rijnvaartcommissie.