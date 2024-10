Nieuwbouw acht bruggen Lemmer-Delfzijl laat op zich wachten

Hoofdvaarweg

De brug van Uitwellingerga over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) in Friesland verkeert in zo’n erbarmelijke staat dat hij niet meer kan worden bediend. De maximale doorvaarthoogte is hierdoor beperkt tot 7,10 meter. Plannen voor een nieuwe brug liggen er al lang, maar de besluitvorming is nog niet rond. Rijkswaterstaat, sinds 10 jaar beheerder van de vaarweg, wil niet alleen deze brug, maar nog zeven andere bruggen op de HLD vervangen. De bouw is nog nergens begonnen.