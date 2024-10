Eis omwonenden Kanaal Almelo-De Haandrik: geen scheepvaart meer

Geen zware scheepvaart meer door het kanaal en geen windturbines in de buurt. Dat eisen omwonenden van Kanaal Almelo-De Haandrik in een brief aan het provinciebestuur van Overijssel. De inwoners van het gebied maken zich zorgen over hun veiligheid, nadat de provincie vorige week had geopenbaard dat grote delen van de oevers van het kanaal instabiel zijn.

‘We willen openheid van zaken’, stelt voorzitter Harry Broekhuizen van de Stichting Kant Nog Wal, die de belangen behartigt van de omwonenden. De stichting wil het onderzoek zien dat de provincie heeft laten uitvoeren naar de huidige staat van de oevers en verlangt een gedetailleerd overzicht ‘per postcode en huisnummer’ van de risico’s, de te nemen maatregelen en voorgenomen werkzaamheden. ‘Er is iets aan de hand met de ondergrond in dit gebied. Daar maken we ons grote zorgen om.’

De benodigde renovatie van de oevers van het 34 kilometer lange kanaal kost zoveel geld, dat de provincie overweegt om geen scheepvaart meer toe te staan. Kanaal Almelo-De Haandrik werd tussen 2011 en 2016 verdiept en verbreed, om het water toegankelijk te maken voor schepen met een gewicht van 700 ton. In de jaren daarna kreeg de provincie ruim vierhonderd schademeldingen uit het gebied. Zo verzakten huizen, die gestut moesten worden.

‘Veiligheid is een grondrecht’

‘Scheepvaart hoort van oudsher in dit gebied, inwoners willen de schepen in principe ook helemaal niet weg hebben’, zegt Broekhuizen. ‘Maar als de veiligheid in het geding is, dan wordt het een heel ander verhaal. Veiligheid is een grondrecht.’

De stichting roept de provincie op om het gebied voorlopig te ontzien, ook bij het plaatsen van windturbines of het aanwijzen van nieuwe waterwingebieden. ‘Ga eerst zorgen dat alle ellende wordt opgelost en vooral geen nieuwe ellende veroorzaken’, zegt Broekhuizen. Volgende week beslist Provinciale Staten over aanscherping van het beleid voor windenergie in Overijssel. Meerdere partijen willen dan moties indienen om windturbines te weren in het gebied tussen Daarlerveen en Hardenberg, het ‘epicentrum’ van de problemen met het kanaal. Gedeputeerde Tijs de Bree (energietransitie) zei daar wel iets voor te voelen.