Bijna 30 klachten binnen bij Meldpunt Binnenvaart over aanlegsteigers en ligplaatsen

Het digitale Meldpunt Binnenvaart Zeeland heeft in bijna twee jaar 29 meldingen gekregen van schippers over slecht onderhoud aan de vaarwegen, ligplaatsproblemen en andere onregelmatigheden. ‘We willen problemen in kaart brengen en oplossen. In die zin werkt het meldpunt goed’, aldus een woordvoerder van de provincie Zeeland.

De meldingen betroffen vooral de afgesloten afloopsteigers in Hansweert in de tijd dat Rijkswaterstaat onderhoud pleegde, het niet beschikbaar zijn van ligplaatsen, stremmingen van de sluizen Hansweert vanwege personeelsgebrek en het vaarverbod in het Scheldegebied en het Kanaal Gent-Terneuzen vanwege storm Ciaran op 2 november 2023.

De klachten worden besproken in een team van de provincie, waarbij wordt gekeken welke instanties dit eventueel kunnen oppakken. ‘We zoeken samen naar oplossingen. Dat kan soms ook al liggen in betere communicatie met en tijdig op de hoogte brengen van schippers’, aldus woordvoerder Franc de Korte van de provincie.

Ontevreden

Het meldpunt kwam er na een gesprek met een schipper en een rederij. ‘Op dat moment waren de schippers ontevreden over veel zaken die speelden, zoals het tekort aan ligplaatsen, opvaarverboden en de communicatie. Vanaf dat moment is een structureel overleg gestart met de sector, Rijkswaterstaat Zee & Delta en North Sea Port. We weten nu meer, hebben meer afstemming en hebben onze rol als co├Ârdinator en stimulator actief opgepakt.’

Dat het meldpunt bestaat, moet wel vaak worden gecommuniceerd. ‘We moeten het onder de aandacht blijven brengen, anders ebt het weg. Na openstelling op 13 december 2022 kwamen er bijvoorbeeld al snel meldingen binnen over de afloopsteigers in Hansweert. Daarna bleef het stil tot juli 2023. Toen speelden de personeelstekorten bij Rijkswaterstaat. KBN en Schuttevaer brachten het meldpunt weer onder de aandacht en vervolgens kwamen er weer meldingen binnen. Zo ook na de stremming vanwege storm Ciaran.’

Miljoen euro

Zeeland wil, naast het meldpunt, de binnenvaart ook in brede zin beter gaan faciliteren. Hiervoor is in samenwerking met de sector, Rijkswaterstaat en North Sea Port het actieprogramma Binnenvaart 2024-2025 opgezet. De provincie heeft hiervoor in totaal een miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag wordt onder meer geïnvesteerd in walstroom, betere voorlichting en communicatie, subsidie aan gemeentes die willen investeren in havenvoorzieningen en een inventarisatie naar ligplaatsbehoeften.