Aantal wachtende schepen in grote havenstaking VS loopt snel op

Vrachtschepen in de Verenigde Staten krijgen steeds meer last van de grote havenstaking in dat land. Zeker 45 containerschepen wachten nu totdat ze een van de havens aan de oostkust en de Golf van Mexico kunnen aanlopen. Voordat de staking van havenarbeiders dinsdag begon, lagen volgens dataleverancier Everstream Analytics drie schepen te wachten.

Door de staking kunnen vrachtschepen met  bederfelijke waar of bijvoorbeeld auto-onderdelen niet lossen en dreigen tekorten te ontstaan. Tegen het einde van de week kan het aantal wachtende schepen zijn verdubbeld en het kan nog maanden duren voordat de opstoppingen zijn opgelost, denkt Jena Santoro van Everstream. Veel schepen lijken volgens haar te hebben besloten de staking af te wachten en niet uit te wijken, mogelijk omdat ze hopen dat de staking snel voorbij is.

In 36 Amerikaanse havens hebben zo’n 45.000 havenarbeiders het werk neergelegd, onder meer in New York, Houston en Baltimore. Schepen kunnen omvaren naar havens aan de westkust. Maar daar is de capaciteit beperkt en dat geldt ook voor de passagemogelijkheden via het Panamakanaal.

De havens waar wordt gestaakt verwerken ongeveer de helft van de zeevracht van de VS. Het gaat om de eerste grote havenstaking sinds 1977. De staking is het gevolg van een conflict over een hoger loon om de inflatie te compenseren. Onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbond voor havenarbeiders International Longshoremen’s Association (ILA) waren eerder vastgelopen. De bond eist onder meer een forse loonsverhoging, maar het bod van de rederijen was volgens de ILA te laag.

Witte Huis

De havenbedrijven hebben wel aangegeven weer open te staan voor onderhandelingen, nadat het Witte Huis de druk had opgevoerd om een hoger bod te doen en een deal te sluiten. Nieuwe onderhandelingen zijn echter nog niet gepland.

President Joe Biden voerde die druk verder op voordat hij begon aan een reis vanwege de schade door orkaan Helene. ‘Het laatste wat we daarbovenop nodig hebben is een ramp die is gemaakt door mensen’, zei hij over de havenstaking. Hij riep de werkgevers nogmaals op aan de onderhandelingstafel te gaan.