Vincent Horbach behield ‘oud ijzer’ als varend monument

Kielzog

Vincent Horbach (1961) is met zijn Rederij Prinsengracht eigenaar van de salonboten Avanti en Delphine die op de Amsterdamse grachten varen. Hij was consultant accountancy bij KPMG, maar was naast zijn werk graag bezig met zijn handen. Hij had al sloepen gehad voordat hij in 2000 de Avanti kocht, die in 1909 bij scheepswerf De Nijverheid van C. van der Giessen werd gebouwd als privéschip voor de familie Van der Giessen.