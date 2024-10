Scheepsmotoren Event 2024: Stad Stavoren vaart soepel op FAME B15

Biobrandstof

De slechte reputatie van de biobrandstof FAME is de belangrijkste reden voor schippers om er niet op te gaan varen, zo blijkt uit de enquĂȘte die Schuttevaer onder schippers heeft gehouden. Een praktijkproef moet uitwijzen of de reputatie terecht is. Op het Scheepsmotoren Event 2024 bleek al meer mogelijk dan sommige schippers denken.