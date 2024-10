Scheepsbouwers roepen minister Madlener op door te pakken met verruiming Kornwerderzand

NMT laat weten teleurgesteld te zijn over de oplopende kosten en verder uitstel van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. ‘Al jaren wordt er gediscussieerd, besloten en teruggekrabbeld, ondanks dat bedrijven, waaronder onze leden, financieel hebben bijgedragen aan het project’, schrijft de branchevereniging.

Verruiming van de sluis biedt scheepsbouwers aan het IJsselmeer de mogelijkheid grotere schepen te bouwen. ‘Bedrijven hebben al aanzienlijke investeringen gedaan in de verwachting dat de sluisverbreding er zou komen. De terugverdientijd van deze investeringen komt door de vertraging in gevaar.

‘Wij roepen de minister op snel knopen door te hakken, zodat verdere vertraging wordt voorkomen. De sluisverbreding is essentieel om de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren en verdere groei mogelijk te maken.’

Provincie

Madlener legt de bal echter bij de provincie Friesland. ‘Het is niet realistisch dat – gezien de oorzaak van de kostenstijging – de provincie de kostenstijging eenzijdig bij het Rijk neerlegt’, schrijft Madlener. Volgens de minister is een onrealistisch beeld ontstaan doordat de provincie reguliere eisen niet in de raming heeft meegenomen. ‘In het overleg met de gedeputeerde is aangegeven dat, als de regio ervoor kiest het project te willen realiseren, IenW eerst een substantiële bijdrage van de regionale overheden verwacht voor de geconstateerde kostenstijging.’

NMT noemt afwenteling van de kosten op provincies en bedrijfsleven onacceptabel. ‘Vooral omdat het Rijk leidend was in het aanbestedingsproces.’

Verruiming valt duurder uit De verruiming van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand valt meer dan 100 miljoen euro duurder uit, zo blijkt uit een herberekening van de kosten. In opdracht van Friesland en Infrastructuur en Waterstaat zijn verschillende scenario’s onderzocht. Daaruit is naar voren gekomen dat de verruiming geen 208 miljoen euro – zoals begroot – gaat kosten, maar 381 miljoen tot 461 miljoen euro. Over wie welk deel van de begrote 208 miljoen euro ging betalen, is ruim acht jaar onderhandeld. Uiteindelijk zou het Rijk 129 miljoen euro bijdragen, de regionale overheden 62 miljoen en marktpartijen 26,5 miljoen. Toenmalig minister Harbers liet eerder al weten dat de 129 miljoen euro het maximale is. Madlener lijkt vast te houden aan die lijn, of wil in elk geval eerst ‘een substantiële bijdrage van de regionale overheden’ zien.