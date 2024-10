Dichte sluis Maasbracht verrast Barge Terminal Born: ‘We kunnen geen kant op’

Stremming

Barge Terminal Born is vandaag, woensdag 2 oktober, volledig onbereikbaar over water. De dichte sluis Born aan de zuidzijde is geen verrassing, maar nu is ook sluis Maasbracht gestremd en dat heeft commercieel manager Diedrik Ezendam verrast. ‘We kunnen geen kant op. Waarom sturen ze niet even een berichtje?’