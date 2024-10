Aluship bouwt groter na verwoestende brand

Dubbele capaciteit

Nauwelijks drie maanden na de verwoestende brand bij Aluship in Steenwijk worden er weer volop aluminium vaartuigen gebouwd en wordt er gewerkt aan een nieuw en groter pand. ‘De moed zakte ons na de brand in de schoenen. Alle machines, de productie en persoonlijke spullen gingen verloren. Maar gelukkig kunnen we weer bouwen’, vertelt eigenaar John Sellis. Bedoeling is dat op de verschroeide aarde nieuwbouw herrijst met dubbele capaciteit.