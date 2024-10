Weer vrachtvaart mogelijk op de Lovaart naar Veurne

Zeezand

De in onbruik geraakte Lovaart tussen Veurne en Oostende in Vlaanderen is weer bevaarbaar voor geladen binnenvaartschepen. Dat is gebleken bij een proef van Betonproducent De Brabandere uit Veurne, die eind september zeezand uit Oostende liet vervoeren naar het Regionaal Overslagcentrum (ROC) Veurne.