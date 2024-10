Sluis Kornwerderzand wordt meer dan honderd miljoen duurder

Losse schroeven

De geplande verruiming van de sluis bij Kornwerderzand wordt mogelijk twee keer zo duur als begroot. Dit blijkt uit een herberekening van de kosten. Het Rijk en de provincie Friesland zijn in gesprek over het vervolg van de sluis in de Afsluitdijk, schrijft minister Barry Madlener (IenW) aan de Tweede Kamer. Het is de zoveelste tegenvaller voor het project.