Grote staking havenwerkers Verenigde Staten kan wereldwijd gevolgen hebben

Werk neergelegd

Havenwerkers in 14 Amerikaanse havens aan de oostkust en de Golf van Mexico hebben kort na middernacht het werk stilgelegd. De staking strekt zich uit van Portland in het noorden tot Corpus Christi in het zuiden. Er nemen circa 45.000 leden van de vakbond International Longshoremenā€™s Association aan deel en is de eerste staking sinds 1977.