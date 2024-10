De nieuwe Schuttevaer is uit: geen bijmengverplichting biobrandstof en salonbootchampagne

Er komt geen bijmengverplichting van biobrandstof voor binnenvaartondernemingen, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de nieuwste Schuttevaer. Biobrandstof was ook het onderwerp van het Scheepsmotoren Event, waar de laatste horde om over te stappen op HVO100 kleiner en kleiner lijkt te worden. Verder: afscheid van Sunniva Fluitsma en champagne voor salonbootreders.

Lees de hele krant hier via de link.

Er komt geen bijmengverplichting van biobrandstof voor binnenvaartondernemingen. Nederland kiest ervoor de beoogde CO2-reductie te bereiken via REDIII. Deze Europese richtlijn legt de verplichting bij de brandstofleveranciers, waardoor niet meer elk schip op biobrandstof hoeft te gaan varen. Dat stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van Schuttevaer. Aanvankelijk was de bedoeling dat de gehele binnenvaartvloot in een keer zou overschakelen op B7, gasolie met 7% biobrandstof. Dit stuitte op bezwaren uit de branche. Gevreesd werd dat deze brandstofsamenstelling ernstige motorstoringen zou veroorzaken, althans voor een deel van de vloot. De bijmengverplichting werd om die reden tweemaal uitgesteld en is nu helemaal van de baan.

Uit een Schuttevaer-enquête onder binnenvaartondernemers kwam in de aanloop naar het evenement al naar voren dat de brandstofprijs en de slechte reputatie van FAME de grootste obstakels zijn voor schippers om de overstap te maken. Op het Scheepsmotoren Event klonken wel positieve geluiden over HVO100. Zo toonde de Vlaamse schipper Thierry Vleminckx zich zeer tevreden, nadat hij er twee jaar op heeft gevaren als onderdeel van een proef met De Vlaamse Waterweg. Bij 1350 toeren was HVO100 zelfs energie-efficiënter dan gasolie. Maar nu de proef is gestopt vaart Vleminckx niet meer op de biobrandstof. ‘Het is twee keer zo duur, dat wil mijn verlader niet betalen.’ Toch is dat in Nederland aan het veranderen. De hoogwaardige biobrandstof HVO100 is de komende jaren goed verkrijgbaar en het grote prijsverschil met fossiele gasolie zal steeds verder afnemen, bleek op het Scheepsmotoren Event.

Tekst gaat verder onder de foto

Schipper Machiel Smitsman is de nieuwe voorzitter van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). Hij nam zaterdag 28 september op de najaarsvergadering in Zwijndrecht het stokje over Peter van der Veen, die zijn voorzitterschap binnen een jaar moest opgeven vanwege gewijzigde privé-omstandigheden. Smitsman gaat zich inzetten voor het kleine schip en sociaal beleid voor de binnenvaart. ‘De menselijke maat moet voorop staan.’ Op dezelfde najaarsvergadering werd stilgestaan bij het afscheid van ASV-boegbeeld Sunniva Fluitsma, die daarbij nog in het zonnetje werd gezet door verladersvereniging Evofenedex.

De champagnekurken knalden in café ’t Smalle in de Jordaan waar Amsterdamse salonbootreders, verenigd in de Stichting Amsterdamsche SalonVloot, de uitspraak vierden van de Raad van State in de zaak over de exploitatievergunningen voor Amsterdamse rondvaartboten. ‘Eindelijk is er recht gesproken!’ jubelt Reinhard Spronk, voorzitter van de stichting.

Tekst gaat verder onder de foto

De Rijksrederij wil drie hybride-elektrische noodhulpslepers op de Noordzee in de vaart brengen. De batterijen van de Emergency Response Towing Vessels (ERTV’s) moeten behalve in de haven, ook op zee bij een windpark kunnen worden opgeladen. De Rijksrederij is nu op zoek naar innovatie-partners om de ‘samen de uitdaging aan te gaan’.

Lees de hele krant hier via de link.