Machiel Smitsman nieuwe voorzitter van Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)

Schipper Machiel Smitsman is de nieuwe voorzitter van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). Hij nam zaterdag 28 september op de najaarsvergadering in Zwijndrecht het stokje over Peter van der Veen, die zijn voorzitterschap binnen een jaar moest opgeven vanwege gewijzigde privĂ©-omstandigheden. Smitsman gaat zich inzetten voor het kleine schip en sociaal beleid voor de binnenvaart. ‘De menselijke maat moet voorop staan.’