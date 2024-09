Lekstroom Transport na 126 jaar verkocht aan moederbedrijf Hebo en Bonn & Mees

Marine People

Lekstroom Transport BV in Lekkerkerk is per 23 september officieel onderdeel geworden van Marine People, de overkoepelende organisatie achter HEBO Maritiemservice en Bonn & Mees. Na 126 jaar en drie generaties in handen van de familie Eerland te zijn geweest, heeft de familie besloten het bedrijf te verkopen om de toekomst ervan te waarborgen.