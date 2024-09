Bouw van nieuwe Naval onderzeeboten officieel bekrachtigd op marinebasis in Den Helder

4 boten

De leveringsovereenkomst van vier onderzeeboten door Naval aan Nederland is maandag officieel met handtekeningen bekrachtigd. Dat gebeurde in Den Helder door staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman en CEO Naval Group, Pierre Eric Pommellet op de marinebasis in Den Helder. Binnen 10 jaar levert de Franse Naval Group de toekomstige Zijner Majesteits Orka en Zwaardvis. Daarna volgen de Barracuda en Tijgerhaai.