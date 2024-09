Nieuwe Nautilus-voorzitter Sascha Meijer: ‘De scheepvaart is soms een harde wereld’

Zeevarenden onder druk

Te midden van internationale crises in de zeevaart, achterblijvende koopkracht in de maritieme sector en zorgen over vervroegd pensioen bij zwaar werk is Sascha Meijer deze zomer aangetreden als nieuwe voorzitter van vakbond Nautilus International. ‘Normaal hebben we het als vakbond vooral over arbeidsrechten en sociale rechten. Maar veiligheidskwesties spelen een steeds grotere rol.’