Amerikaan knapt Duitse Loveboat op voor miljoen dollar, waarna het schip zinkt

James Bond schip

De cruiseferry Aurora vervoerde midden vorige eeuw passagiers tussen Hamburg en Helgoland, had een bescheiden rol in een James Bond-film en zou de inspiratie zijn voor de televisieserie ‘The Love Boat’. Maar na een beroemd verleden, ligt het schip nu troosteloos op de kant. Het schip kwam in 2008 in handen van de Amerikaan Chris Willson. Hij wilde van het schip een museum maken, maar 16 jaar klussen en een miljoen dollar later is van zijn droom niets over. Het schip is lek en wordt waarschijnlijk gesloopt.