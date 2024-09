Toevallig zijn we hier goed in

Column

Het meest indrukwekkende schilderij dat ik ken hangt in het Teylers Museum in Haarlem. Het is een prachtig tafereel van twee binnenschepen die in nood verkeren op de Zuiderzee (inmiddels IJsselmeer) in een zinderende storm (1830, J. C. Schotel). Het water spat je in het gezicht als je ervoor staat. Je ziet de bemanning aan boord vechten tegen de elementen. Ik probeer me voor te stellen hoe je zoiets overleeft zonder motor. Dan begrijp je pas hoe belangrijk vluchthavens waren voor onze voorvaderen.