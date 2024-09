Stakingsdreiging Amerikaanse havenwerkers werpt schaduw vooruit

Als werkgevers en vakbonden in de havens aan de oostkust van de Verenigde Staten en de Golf van Mexico niet heel snel een cao-akkoord bereiken, dreigen vanaf 1 oktober grote stakingen. Er wordt onderhandeld over een zesjarige cao voor 45.000 havenwerkers. De vakbonden eisen over die periode een loonsverhoging van 77%.

Ook zou een eind moeten komen aan de havenautomatisering, omdat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid.

De Amerikaanse regering heeft laten weten niet te zullen ingrijpen nu de contractonderhandelingen tussen de International Longshoremen’s Association (ILA) en havenexploitanten aan de Amerikaanse oost- en Golfkust zijn vastgelopen. Havenwerkers verdienen op dit moment 25 tot 30 dollar per uur.

Drukste havens

Komende maandag 30 september loopt de huidige cao af. Onder de betrokken havens zijn zes van de 10 drukste havens van de VS. In 2023 verwerkten de 14 betrokken havens 28,4 miljoen teu containervracht, gemiddeld 550.000 teu per week. Diverse rederijen hebben hun routes al verlegd naar Canada, maar de havens daar zullen snel aan hun maximale capaciteit zijn.

De eis van de ILA is tweeledig. In de eerste plaats jaarlijkse loonsverhogingen die de inflatie compenseren, en de eis dat handelingen op de terminals niet verder worden geautomatiseerd. APM en Maersk hebben op diverse terminals het Auto Gate System ingevoerd, dat zorgt voor onbemande aan- en afvoer van containers.

Verstoringstoeslag

Om zich in te dekken voor de kosten van vertragingen hebben diverse rederijen een ‘verstoringstoeslag’ ingevoerd oplopend tot 3000 dollar voor een 40-voets container. Andere weigeren vracht voor bepaalde havens, wat in de exporthavens voor opstoppingen zorgt. Ook dreigen er geen of onvoldoende lege containers naar Europa en Azië te komen.

Het inhalen van vertragingen die door een staking ontstaan duurt onevenredig lang. Volgens Maersk zijn na een staking van een week, vier tot zes weken nodig om de logistiek te herstellen.

Steun FNV

FNV Havens, de grootste vakbond voor havenarbeiders in Nederland, heeft voorzitter Harold J. Daggett van de ILA laten weten dat zij ‘de ILA volledig steunt in hun rechtvaardige eisen.’ In een brief aan de ILA zeggen Niek Stam en Koen Keehnen van FNV Havens dat hun arbeidsorganisatie internationale samenwerking van groot belang vindt. ‘Havenarbeiders bedienen wereldwijd vaak dezelfde rederijen’, schrijven ze. ‘Rederijen maken megawinsten en denken dat ze alles kunnen eisen van havenarbeiders en terminaloperators. Het is een juiste beslissing van de ILA om nu grenzen te stellen. Het is nu tijd voor havenarbeiders om hun deel van de winst op te eisen.’

Lees ook: Vrees voor stakingen havens oostkust VS Lees ook: Recorddrukte in Amerikaanse containerhavens