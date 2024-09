Nucleaire onderzeeboot zinkt bij Chinese werf

Een nieuwe Chinese nucleaire aanvalsonderzeeboot is bij de scheepswerf in Wuhan gezonken, zo melden ingewijden aan diverse internationale media. De onderzeeboot kon niet meer op eigen kracht boven water komen. Aan de kade hebben kranen de onderzeeboot gelift, zo stellen Amerikaanse experts vast op basis van sattelietbeelden die dit jaar zijn gemaakt.

Een Amerikaanse defensiefunctionaris vertelt persbureau Reuters dat het schip van de Zhou-klasse naast een pier lag toen deze in mei zonk. De oorzaak is onbekend, China meldt niks over het incident. Het schip wordt nucleair aangedreven, het is niet bekend of er al wapens aan boord waren. Het is ook onbekend of er gewonden zijn gevallen bij het zinken van de onderzeeboot.

In juni van dit jaar zouden er kranen zijn geplaatst bij de werf in een poging de onderzeeboot boven water te takelen. Dat zou gelukt zijn, al is er wel olie gelekt.

Meer onderzeeboten

Volgens een rapport van het Pentagon over het Chinese leger beschikte China in 2022 over zes nucleair aangedreven onderzeeƫrs met ballistische raketten, zes nucleair aangedreven aanvalsonderzeeƫrs en 48 door diesel aangedreven aanvalsonderzeeƫrs. Verwacht wordt dat deze onderzeebootmacht zal groeien tot 65 in 2025 en 80 in 2035, aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De Wuchang Shipyard is onderdeel van het staatsbedrijf China State Shipbuilding Corporation (CSSC), gelegen aan de Yangtze-rivier, net buiten de stad Wuhan.

