KNRM haalt kinderen en begeleiders van schip dat water maakt op Waddenzee

Chartervaart

Charterschip Johanna Engelina heeft vrijdagmiddag 27 september rond 13:00 uur water gemaakt op de Waddenzee. De 26 opvarenden, waaronder 21 kinderen, moesten gered worden. Het schip was lekgeslagen na een aanvaring met een object in zee. ‘Er stond water in het schip, het kwam aardig naar binnen’, aldus woordvoerder Kees Brinkman van de KNRM.