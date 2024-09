Gezocht… Projectmanager watertransporten

Titel: Projectmanager Watertransporten

Bedrijf: Koninklijke Van der Wees Transporten

Standplaats: Dordrecht

Sector: Watertransport

Stel, jullie nieuwe projectmanager begint morgen. Wat gaat hij of zij doen?

Sander de Munk (projectmanager bij Koninklijke Van der Wees Watertransporten) vertelt, Mark van den Berg (sales manager) vult aan: De charme van dit werk is dat je eigen baas bent van je project; je doet alles zelf van offerte tot factuur, dus inclusief engineering en uitvoering. Afgelopen maandag en dinsdag was ons kantoor in Dordrecht nagenoeg leeg. Dat geeft goed aan hoe het doorgaans gaat: we hebben veel projecten die van je vragen om erbij aanwezig te zijn. Je staat regelmatig met je poten in de klei en moet niet vies zijn van vuile handen zo nu en dan. Het werk is avontuurlijk: je bent veel op pad. In Nederland, maar soms ook in België, Duitsland of elders in Europa.

Wat vervoeren jullie?

Alles wat te zwaar of te groot is om op of in een conventioneel schip te vervoeren. Het mooie aan Van der Wees is dat we in Dordrecht beschikken over een multipurpose-terminal met een 550 meter lange kade waar we de aan- en afvoer van veel mobilisaties in eigen hand hebben. Welke objecten? Nou, gisteren transporteerden we een transformator van 336 ton die we volgens het roll-on-roll-off principe hebben afgeleverd bij de Clauscentrale in Maasbracht. Een schip zou in tweeën breken. Maar we doen ook veel met bruggen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel bruggen gebouwd die nu in onderhoud moeten of vervangen moeten worden. Wij assisteren bij het hele project met onze pontons en duwboten of plaatsen/verplaatsen bruggen tijdens de renovatie of nieuwbouw.

Waar liggen de grote uitdagingen in deze functie?

Maritieme technische kennis is de basis én essentieel. Als sales manager spreek ik vaak met potentiële of bestaande klanten, en kan ik hun in het algemeen goed vertellen wat we kunnen. Maar om mijn propositie in details handen en voeten te geven heb ik de technische kennis van de projectmanager nodig. Kijk je naar de projecten zelf, dan ligt er bijvoorbeeld de uitdaging van een stuk routeonderzoek met al z’n barrières. Denk aan: stabiliteit, doorvaarhoogtes, vaardieptes, stroming, sluizen en bruggen. Allemaal zaken om rekening mee te houden.

Waar let je op tijdens een sollicitatiegesprek?

Vooral of iemand daadkrachtig genoeg is. Je moet in dit vak beslissingen durven nemen. Verder is het heel belangrijk om te onderzoeken of een persoon binnen een team past. De maritieme branche waarin wij ons bevinden is erg specialistisch. De branchespecifieke atmosfeer, drive en energie moeten je liggen, en: je moet oplossingsgericht kunnen denken.

Hoe zou je de cultuur binnen Koninklijke Van der Wees omschrijven?

We zijn een platte organisatie met directe lijnen. We spreken elkaar aan op de dingen die gedaan moeten worden, maar verwachten van jou dezelfde instelling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je je prettig voelt in het team. We doen het samen en altijd met een back-up van je collega. En ook na de zware inspanning is er ruimte voor plezier en gezelligheid. Het is een geweldige functie met voldoende mogelijkheden om jezelf te ontplooien en te laten zien wat je kunt.