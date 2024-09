Gedeputeerde vraagt zich af of grote scheepvaart nodig is op Kanaal Almelo-De Haandrik

De provincie Overijssel moet grootschalig onderhoud uitvoeren aan Kanaal Almelo-De Haandrik, het kanaal waarlangs eerder na werkzaamheden huizen verzakten. Volgens de provincie is uit onderzoek gebleken dat op sommige plekken de oevers instabiel zijn. De verantwoordelijke gedeputeerde gaat ondertussen met bewoners en deskundigen in gesprek over de toekomst van het kanaal.

‘We bereiden nu voor wat strikt noodzakelijk is om de oevers waar dat nodig is te herstellen’, zegt gedeputeerde Martijn Dadema, verantwoordelijk voor het kanaaldossier. ‘Tegelijkertijd gaan we met bewoners, betrokkenen en deskundigen nadenken wat de toekomstfunctie moet zijn van het kanaal. Hebben we het op termijn echt nodig voor grote schepen? Of alleen voor de waterfunctie van het achterland? Die vraag is belangrijk om samen te beantwoorden. Daarmee kunnen we vaststellen hoeveel we precies de komende jaren aan het kanaal moeten doen en hoeveel geld we daaraan willen besteden.’

Het kanaal is wat betreft scheepvaart in de loop van de jaren opgewaardeerd van 300 ton naar 700 ton. De gedeputeerde vraagt zich nu hardop af, of die grote schepen nodig zijn. De afgelopen jaren nam de hoeveelheid scheepvaart op het kanaal al af.

Schademeldingen

Van de oevers die aangepakt moeten worden, ligt volgens de provincie 15,8 kilometer in het huidige schadegebied. Tussen 2011 en 2016 werd Kanaal Almelo-De Haandrik verdiept en verbreed, om het 34 kilometer lange kanaal geschikt te maken voor grotere schepen. In de jaren daarna kreeg de provincie meer dan vierhonderd schademeldingen binnen van omwonenden. Zo verzakten woningen, die gestut moesten worden. De schadeafhandeling loopt nog steeds.

Overijssel zegt ‘bezorgd’ te zijn over de staat van de oevers. De provincie vraagt de gemeenten langs het kanaal daarom om al op korte termijn maatregelen te nemen, zoals beperking van zwaar verkeer en het plaatsen van vangrails, om te voorkomen dat voertuigen in de berm rijden en daarmee de oeverconstructie verder belasten.

Kosten

De provincie, sinds 1994 beheerder van het kanaal, was al langer van plan om bijna 11 kilometer aan oever te renoveren of vervangen. Dit kost ruim 40 miljoen euro. Aanvullend onderzoek wees uit dat over nog eens ruim 32 kilometer ook versneld onderhoud nodig is.