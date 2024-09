Fataal ongeluk op omstreden Turkse sloopwerf

Gevaarlijke omstandigheden op de Turkse sloopwerf Işıksan in Aliağa hebben onlangs geleid tot een explosie, waarbij een dode en negen gewonden vielen. De werf stond enige tijd op de lijst van door de EU goedgekeurde werven, maar werd in 2022 uit die lijst verwijderd.

Drie van de gewonden werden in een ziekenhuis opgenomen, de andere zes kregen korte tijd behandeling in een ziekenhuis. Dat meldt de NGO Shipbreaking Platform. De mannen waren bezig met de ontmanteling van de Bideford Dolphin, een uitgediend olieplatform van het Noorse bedrijf Fred Olsen. De slachtoffers raakten gewond door de kracht van de explosie binnenin het platform en door inademing van giftige gassen die daarbij vrijkwamen.

Kritiek

Het ongeval leidde tot felle kritiek van prof. dr. Alp Ergör van de Medische Kamer van İzmir. ‘Dit ongeluk had kunnen worden voorkomen. De ontmanteling van een container onder druk in een afgesloten ruimte is onveilig en ongezond en had alleen na een uitgebreide risicoanalyse en onder toezicht mogen gebeuren. Het lijkt erop dat dit niet is gebeurd’, aldus Ergör.

Ook Sonay Tezcan van het Arbeidersplatform Egeïsche Zee uitte scherpe kritiek. ‘Er was niemand die controle hield op de gezondheids- en veiligheidsregels. Essentiële apparatuur, waaronder gasmaskers, was niet aanwezig. Wat resteert zijn pijn en woede over het verlies van onze collega. Dit incident benadrukt het belang van onze strijd voor veilige en fatsoenlijke werkomstandigheden op de sloopwerven.’

Van lijst geschrapt

Op de website van Işıksan Ship Recycling vermeldt het bedrijf dat het een van de grootste scheepssloperijen van Europa is en het eerste in Turkije dat in 2017 werd gecertificeerd in het kader van de Hongkong Conventie voor verantwoord recyclen van schepen. Het werd opgenomen op de lijst van door de EU goedgekeurde recyclingbedrijven.

Vijf jaar later werd het echter van die lijst geschrapt. Onder meer omdat werd vastgesteld dat schepen uit Europa die bestemd waren om in Işıksan te worden gerecycled, in plaats daarvan waren overgebracht naar nabijgelegen faciliteiten die niet op de Europese lijst staan en waar onder minder strikte voorschriften (en dus goedkoper) wordt gesloopt.

