Bosman Shipping en DMC – partners sinds 1980

In de maritieme sector, en zeker in de binnenvaart, bouwen klanten vaak een goede, langdurige band op met hun leveranciers en vice versa. Een goed voorbeeld daarvan is de relatie tussen DMC en familiebedrijf Bosman Shipping Group uit Zwijndrecht.

Dit artikel wordt u aangeboden door Damen Marine Components

We spreken met Roland Bosman, samen met zijn broer Antoon mede-eigenaar van het bedrijf dat onder meer 22 schepen onder zijn hoede heeft, en met Gerard Goudriaan, sinds 1992 Service Engineer bij Damen Marine Components. Door het hele gesprek heen is het duidelijk dat beide mannen plezier hebben in hun werk en met elkaar – en dat op basis van een stevig wederzijds vertrouwen.

Roland: ‘Ik begon samen met mijn oudste broer bij het bedrijf van onze vader, die aanvankelijk één schip had, een containerschip. We begonnen aan boord, gewoon meevaren en meewerken, en breidden geleidelijk uit. Anno 2024 is Bosman Shipping Group gespecialiseerd in tankers en droge lading. We zijn vooral actief in bunkering, olievervoer, containers en bulk. Momenteel hebben we ca. 200 mensen in dienst en beheren we een vloot van 3 koppelverbanden, 3 containerschepen, 16 tankers en 19 containerduwbakken. En we hebben nieuwbouw plannen!’

De jaren ‘90

Uiteraard moet die vloot van stuursystemen en roeren worden voorzien, die op hun beurt weer moeten worden onderhouden. Daar komt Gerard aan te pas – al sinds 1992. ‘Van huis uit was ik automonteur, maar ik heb ook gewerkt als magazijnmedewerker, bij een autoschadebedrijf en als inbouwer van schuifdaken. Toen de arbeidsmarkt in die sectoren op zijn gat lag, stelde mijn zwager, die werkte bij Scheepswerf Buis, voor om te solliciteren bij Van der Velden Marine Systems (VDVMS ging in 2018 op in DMC, red.).

Ik solliciteerde bij toenmalig directeur Gerrit Spekman, hoorde lang niets en kreeg op een dag ineens een telefoontje. Geen gespreksrondes, geen lange procedure, alleen de vraag “Wanneer kun je beginnen?”. Die kans heb ik aangegrepen en vanaf dat moment heb ik aan de schepen van Bosman gewerkt.’

Persoonlijk contact

Onderhoud gaat over planning, techniek en budgetten, maar service gaat veel verder. ‘Persoonlijk contact is cruciaal’, zegt Gerard. ‘Het helpt bij het uitvoeren van het werk, het uitleggen waarom bepaalde acties nodig zijn en het gezamenlijk oplossen van problemen. Ik meld me aan en ik meld me ook weer af en ik vertel wat ik in de tussentijd heb gedaan of heb aangetroffen. Ik spreek ook met alle niveaus binnen het bedrijf; de technische afdeling, de eigenaars, de bemanning. En dat zijn ook niet allemaal werk gerelateerde gesprekken; dat maakt dit werk erg leuk.’

‘Geslaagde formele inspecties en certificeringen vereisen tijdig en preventief onderhoud om hogere kosten op een later moment te vermijden,’ gaat Gerard verder. ‘Dat gaat gewoon beter als klant en leverancier efficiënt en prettig samenwerken.’

Preventief onderhoud

Roland vult aan: ‘Wij zijn vanaf dag één klant geweest bij Van der Velden, nu DMC. Hun roeren en stuursystemen vind je op onze hele vloot. Ook voor reparaties en inspecties kloppen we bij hen aan. Daarbij is preventief onderhoud inderdaad essentieel. We willen dat onze schepen in topconditie zijn. Dus, als tijdens een inspectie een probleem wordt gesignaleerd, vervangen we dat onderdeel onmiddellijk.’

Alle schepen hebben een Online Management Systeem waarin alles rondom onderhoud en inspecties wordt geregistreerd. ‘Dit helpt bij het informeren van het DMC personeel en bij de onderhoudsplanning, bijvoorbeeld bij de wekelijkse controles, zoals nippels vetten.’

Dat Bosman Shipping Group kwaliteit serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat er voor zaken waarvoor een driejaarlijkse controle verplicht is door het bedrijf een eigen, jaarlijkse checklist is opgesteld. Gerard: ‘Bij Bosman geldt vaak: niet twijfelen, gewoon doen; het moet goed zijn.’

‘Precies!’, zegt Roland. ‘Daarom blijft de vloot in topconditie, ondanks de hogere kosten. Het is een geruststellende gedachte dat een expert onze schepen regelmatig inspecteert. Ook onze klanten vinden dat prettig.’

Waarom DMC?

‘Mijn vader was een tevreden klant’, zegt Roland, ‘de producten en service hebben hun betrouwbaarheid bewezen. Wij werken met zowel mechanische als elektrische componenten van DMC. Eén ding dat daarbij echt opvalt is dat de roeren van DMC door de jaren heen steeds zijn doorontwikkeld en verbeterd, wat leidt tot betere manoeuvrering en brandstofbesparing.’

Wederzijdse loyaliteit

‘Wat wij echt belangrijk vinden, bij alle leveranciers, is wederzijdse loyaliteit. Als we tevreden zijn en iemand doet zijn best, dan gaan wij niet snel naar een ander. Dat geldt ook voor DMC. Kijk, onze schepen varen 24/7 en ik moet iemand kunnen bellen als dat nodig is. We verwachten dat mensen voor ons klaarstaan – en dat staan ze ook. Als het crisis is – een schip komt stil te liggen – wordt er niet over geld gesproken; als ze maar komen en helpen. Onze vaste leveranciers doen dat ook en dat maakt onze dienstverlening zeer betrouwbaar voor onze klanten.’

Op de vraag waarom het fijn samenwerken is met Gerard, zegt Roland lachend: ‘Ik zou haast zeggen dat Gerard ‘knuffelbaar’ is. Maar zonder gekheid, ik bedoel daarmee: Gerard is benaderbaar en professioneel. Als je vroeger Van der Velden belde, kwam Gerard. Als we nu DMC bellen, komt hij ook – altijd vriendelijk en vakkundig. En, heel simpel, hij lost het op.’

Gerard: ‘Door de kennis van de bemanning te combineren met onze eigen expertise, kunnen de schepen snel weer operationeel zijn; daar gaat het om. Daar komt bij dat de moderne sensoren meer zelfdiagnoses mogelijk maken, wat voordelig is bij het snel oplossen van problemen of het vervangen van onderdelen. We doen het samen.’

Nieuwbouw!

Momenteel heeft Bosman Shipping Group vijf schepen in bestelling: een containerschip en vier tankers. De tankers zijn bestemd voor olietransport en binnenkort ook voor methanolbunkering. Met de nieuwe schepen zal het bedrijf klanten in Nederland, België en Duitsland bedienen.

Daarbij kijken Roland en zijn team onder meer naar manieren om slim, efficiënt en veilig op laag water te kunnen doorvaren. Training van de bemanning is een onderdeel daarvan, maar ook andere manieren van beladen. Bosman heeft zijn eigen nieuwbouw team en ontwerpt de schepen zelf, waarbij hun decennialange ervaring goed van pas komt. ‘We zijn samen met Rensen-Driessen nieuwe ontwerpen aan het ontwikkelen om de belading te optimaliseren voor laag water,’ vertelt Roland. ‘En de afbouw wordt gedaan door Dolderman.’

Komt DMC ook weer in beeld bij de nieuwbouw?

‘Zeker! Neem bijvoorbeeld het nieuwe containerschip. Daar hebben we gekozen voor de RMS. Omdat het zo’n een groot schip is, van 135 x 17,5 meter en 5 lagen hoog, installeren we er zelfs twee.’

RMS staat voor Rotor Manoeuvreer Systeem, een type rotorkoproersysteem dat speciaal is ontwikkeld om binnenvaartschepen betere koersstabiliteit en meer veiligheid te bieden tijdens de vaart, vooral bij laag water, met harde zijwind en/of in ongeladen toestand. Roland: ‘Met DMC’s RMS verbetert de manoeuvreerbaarheid en het sturend vermogen in de boeg en dat is nuttig op de vele kronkelende rivieren en winderige kanalen in Nederland, Duitsland en België.’

Tot slot: Waarom Bosman Shipping Group?

‘Het is een mensen business,’ zegt Gerard meten en Roland is het daar roerend mee eens. ‘Het gaat om wederzijds begrip en respect. Dat is iets dat je door de jaren heen opbouwt en wat ik heel belangrijk vind. Daar zit echt het plezier in mijn werk. Kijk, het is in wezen een gunst dat je bij de klant mag komen. Dus als je langdurige relaties wilt opbouwen, is prettig samenwerken van groot belang. Ik heb in de afgelopen 30 jaar ook andere ervaringen gehad. Je hebt er die eerder een hond een bak water geven, dan dat ze een monteur een kop koffie geven. Maar bij Bosman voel ik me altijd welkom – en dan loop je voor de mensen!’