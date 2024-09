Alphatron Marine voegt trackpilots toe aan portefeuille met overname Argonics en Argonav

Alphatrone Marine neemt Argonics en Argonav over. Daarmee voegt het Rotterdamse bedrijf, gespecialiseerd in navigatie en communicatieapparatuur, ‘essentieel ontbrekende componenten’ toe aan de portefeuille doelend op de trackpilot-trechnologie van de Duitse bedrijven.

Argonics werd opgericht in januari 2014. Het bedrijf begon met het leveren van voortstuwingsregelsystemen voor de binnenvaart. In november 2017 bracht het een trackkeeping-systeem voor binnenvaartschepen schepen op de markt, dat is uitgegroeid tot de argoTrackPilot. Argonics is een van de drie grote leveranciers van trackpilot-systemen voor de binnenvaart. Eind 2020 richtte Argonics het bedrijf Argonav op, dat zich richt op ECDIS-navigatiesystemen.

Voor Alphatron Marine is de overname een welkome uitbreiding van de portefeuille. ‘We streven ernaar om onze portfolio uit te breiden en hierdoor ons marktaandeel in de commerciĆ«le scheepsmarkt met JRC verder te vergroten en ons merk te vestigen als ’s werelds toonaangevende leverancier van maritieme oplossingen.’

Alphatron Marine is leverancier van geĆÆntegreerde brugoplossingen. Het Rotterdamse bedrijf levert producten van moederbedrijf JRC, maar maakt ook zelf producten die daarop aansluiten.