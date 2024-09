World Maritime Day staat op 26 september in het teken van veiligheid op zee

De World Maritime Day 2024 staat vandaag in het teken van veiligheid, in de breedste zin van het woord. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat het eerste Solas-verdrag werd aangenomen, twee jaar na de ramp met de Titanic in 1912. Dit is het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee.

Na het eerste verdrag volgden veel politieke veranderingen in de wereld en binnen maritieme organisaties. De laatste Solas is die van 1974, dit jaar dus 50 jaar geleden, al ging het verdrag pas echt van kracht op 25 mei 1980. De bedoeling is dat dit de laatste versie is en blijft. Aanpassingen vinden via amendementen plaats die stilzwijgend worden geaccepteerd door de staten. Vrijwel elk jaar zijn er aanpassingen.

Veiligheid

De World Maritime Day op 26 september wordt dit jaar tijdens een symposium gevierd van 23 tot en met 26 september op het hoofdkantoor van IMO in Londen. Daarna staat een groot congres van de IMO in Spanje in het teken van ‘Safety first’.

Het gaat dan zowel om veiligheid omtrent vaarroutes en dreigende aanvallen van Houthi’s en Somalische piraten, als om veiligheid omtrent het werken met nieuwe duurzame energiebronnen en technieken als opleidingen en werken met simulators.