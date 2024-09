Overal waar u vaart: moraal van dit verhaal…..

De zomervakantie is ten einde. Lekker even luieren aan het strand of je hoofd leegfietsen in de Ardennen. Even resetten, zoals dat heet. Goed voor de mentale weerbaarheid en ons fysieke gestel.

Ik word deze maand 66 en tijdens dat luieren kreeg ik de behoefte terug te kijken op mijn leven. Even een beetje mijmeren. Zo van ‘vroeger was alles beter’ toch? Ik moest bijvoorbeeld denken aan een reisje veevoer (tapioca) naar Doetinchem. Dat begon met 60 houten luiken openleggen, laden, scheppen, vegen en weer 60 houten luiken door je handen. Vervolgens was het volle maan, dus meteen maar doorvaren. Niets piloot of radar, gewoon met het handstuurwerk met ellebogenstoom en een open raam met verrekijker. Het vaartijdenboek bestond nog niet, wel sterke koffie. Bruggen werden nog lokaal bediend. Niets afstandsbediening, een vriendelijke groet van de brugwachter en op naar de volgende brug.

We waren zo fit als een hoentje. Sportschool hadden wij niet nodig. Het varen en onderhoud van een schip vergde voldoende calorieën om op gewicht te blijven. Daar moest ik ook aan denken toen ik op de racefiets deze week een groep scholieren passeerde. Ze fietsten wijdbeens, tegen de wind, in de ene hand een zak chips en in de andere een mobiel, en natuurlijk op een elektrische fiets. Hier zitten geen Bauke Mollema’s meer tussen, helaas! Het is de moderne tijd…

Erg gevaarlijk

Die moderne tijd, daar dacht ik ook aan toen deze zomer Rijkswaterstaat (RWS) bekendmaakte dat de sluizen in Schellingwoude beperkt zouden worden bediend tot nader bericht. Er was personeel nodig in IJmuiden om het gemaal draaiende te houden, zodat Amsterdam droge voeten hield. Eén man weg, gevolg: twee kolken dicht. Maar, omdat het erg gevaarlijk is als beroepsvaart én recreatievaart samen in een sluis schutten, werd de Prins Willem Alexanderkolk (PWA-kolk) bestemd voor de beroepsvaart en de middensluis speciaal voor de recreatievaart. Dit had zo nu en dan tot gevolg dat er drie schuttingen voor de PWA-kolk lagen en welgeteld één jacht werd geschut in de middensluis. De moderne tijd! Veiligheid voor alles. Dat we 30 kilometer verderop in Lelystad, of in de Beatrixsluis gewoon weer samen met elkaar schutten doet niet ter zake. Hier is het tenminste goed geregeld. Na veel overleg tussen KBN en Rijkwaterstaat kwam er wat meer ruimte in de schutmogelijkheden en liepen de wachttijden terug.

Schroef uitzetten

Samen schutten zou toch in dit geval mogelijk moeten zijn? Hoe is het zover gekomen dat we dat onveilig zijn gaan vinden? Komt dat misschien omdat de beroepsschipper niet altijd zijn schroef uitzet tijdens het schutten? Waardoor de recreatieschipper wel erg lang bezig is zijn schip af te meren, met het zweet onder de oksels? Zou zomaar kunnen.

Dat is wel erg jammer in dit geval. Het had een hoop verlette tijd kunnen schelen als we in deze periode samen met de recreatie hadden kunnen schutten.

Moraal van dit verhaal: bewegen is goed voor ons. Loop even vanuit de stuurhut naar de achterbolder en zet een touwtje en de schroef kan uit! Goed voor de veiligheid, goed voor het lijf, goed voor de doorstroming en goed voor ons imago!

En……je blijft als schipper zo fit als een hoentje….

Een gezonde vaart gewenst!

Andries de Weerd

Regiocoördinator IJsselmeer en Noord-Holland bij Koninklijke Binnenvaart Nederland

