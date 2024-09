Loodswezen wil via premaster meer loodsen opleiden

Master of all ships

Wie loods wil worden, moet niet alleen zeebenen hebben, maar ook nog eens makkelijk op allerlei soorten schepen kunnen varen. Daarnaast is de opleiding pittig en moet je een hbo-diploma hebben. Dat laatste blijkt voor veel zeelieden net een brug te ver. Daarom wil het Nederlandse Loodswezen in september 2025 met een premaster beginnen. ‘We hopen via deze route 10 mensen per twee jaar aan te trekken.’