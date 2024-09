Zoete overwinning met bittere nasmaak voor Amsterdamse rondvaart

De champagnekurken knalden in café ’t Smalle in de Jordaan waar Amsterdamse salonbootreders, verenigd in de Stichting Amsterdamsche SalonVloot, de uitspraak vierden van de Raad van State in de zaak over de exploitatievergunningen voor Amsterdamse rondvaartboten. ‘Eindelijk is er recht gesproken!’ jubelt Reinhard Spronk, voorzitter van de stichting.

‘Het is precies zoals het in het vonnis staat: het nieuwe beleid is onevenredig bezwarend voor met name kleine reders. Als de gemeente wil vasthouden aan een maximum aantal vergunningen, zal ze opnieuw beleid moeten vaststellen waarbij de maatregelen die zij zal nemen goed zijn gemotiveerd en niet zullen leiden tot onevenwichtige resultaten.’

Schadevergoeding

‘Een mooiere uitspraak was niet denkbaar,’ zegt Ramon van der Storm van rondvaartrederij Blue Boat. ‘Dit is nu de tweede keer in zeven jaar dat het beleid van de gemeente onderuit wordt geveegd door de Raad van State. De gemeente zou eens heel goed moeten nadenken, want een vergunningenplafond blijkt wel heel ingewikkeld. En ten koste van wat zijn ze nou bezig? Ik had vanochtend een advocaat aan de telefoon die vertelde dat vijf van zijn cliënten hun bedrijf hebben verkocht omdat ze het niet meer zagen zitten. Of mensen zijn de helft van hun rederij kwijtgeraakt en zitten nu helemaal aan de grond. En waarom, want het had helemaal niet gemogen. In plaats van diversiteit is er verschraling gekomen, want heel veel salonbotenreders hebben onder druk van dit systeem hun boten verkocht en die varen nu als sloepen of als rondvaartboot rond. De gemeente heeft zichzelf een enorme puinhoop bezorgd. Ik ben bijvoorbeeld in maart ten onrechte vergunningen kwijtgeraakt. Door de uitspraak van de Raad van State heb ik ze terug, maar de boten waarop die vergunningen zaten hebben niet kunnen varen in het hoogseizoen. Daar heb ik verlies mee geleden.’

Gaat hij een schadevergoeding vorderen? ‘Laat ik eerst eens kijken waar de gemeente mee komt. De hoogste bestuursrechter heeft hun beleid onderuit gehaald, dus ik denk dat het fair is om tegen de gemeente te zeggen: wat ga je doen om dit goed te maken? En reders zijn ook hun ligplaatsen kwijtgeraakt, omdat ze de exploitatievergunning op hun boot kwijtraakten. De vergunning herleeft weer, de boot is er weer, maar de ligplaats is weg. Die reders zullen aan de gemeente om een oplossing gaan vragen.’ Kwalificeert hij de uitspraak als een zoete overwinning? ‘Ik ervaar het als een zoete overwinning, maar de weg erheen was niet leuk. Het beleid van de gemeente heeft mensen in het ziekenhuis doen belanden.’

Private Boat Tours

Tommy van Riet, eigenaar van Private Boat Tours en voorzitter van Verenigde Rederijen Amsterdam is “superblij” en noemt het “ongelofelijk” dat de gemeente alles verloren heeft. ‘Ik ben blij dat de hel waarin we zaten ten einde is gekomen. Het was een tijd van onzekerheid en slapeloze nachten’, aldus Van Riet, die ook denkt aan de mensen die door het beleid kopje-onder zijn gegaan. ‘Het heeft een ontzettende impact gehad. Voor mensen die wel door zijn gegaan is de uitkomst super, maar er zijn ook mensen die in het proces al zijn gesneuveld. Je kan geen onderneming draaien op een loterij.’

De rederijen vragen zich af of er compensatie komt en wat de volgende stap is van de gemeente. Van Riet: ‘Ik ben heel benieuwd of er nu een open markt komt, of dat ze weer iets nieuws gaan verzinnen.’

Een woordvoerder van wethouder Alexander Scholtes (Varen) laat weten dat de gemeente teleurgesteld is in de uitspraak. ‘Het opstellen van beleid dat rekening houdt met de verschillende belangen van stad, inwoners en ondernemers en voldoet aan de complexe juridische richtlijn zal met deze uitspraak een nog ingewikkelder opgave worden’, zo luidt de reactie. ‘De gemeente gaat nu alle gevolgen van deze uitspraak goed in kaart brengen en bepalen welke vervolgstappen nodig zijn.’