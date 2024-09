MAN Energy Solutions profiteert van nieuwbouw-hausse grote zeevaart

Motorenspecial

‘We zien onze orderportefeuille en die van onze licentiehouders vol stromen’, zegt vicepresident Lex Nijsen van MAN Energy Solutions. ‘Het is nog niet zo heftig als in 2006 en 2007, maar de druk neemt snel toe. In juli zijn alleen al in China 200 nieuwe containerschepen besteld. Dat is voor Korea een jaarproductie.’ Benieuwd naar het hele verhaal? Download hier de Schuttevaer Motorenspecial.