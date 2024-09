Kotter van de toekomst moet meer kunnen dan vissen alleen

Multifunctioneel

Een nieuw concept viskotter, duurzaam en multifunctioneel inzetbaar. Een modulair schip, dat in korte tijd kan worden omgebouwd van vissersschip naar onderzoeksvaartuig. Dat is het idee van visser Jacob Brands, dat intussen is vervat in Project Octopus in nauwe samenwerking met machinefabriek Padmos in Stellendam.