De visserijspecial is uit: kotter van de toekomst en kabinet wil pulsvissen

Visser Jacob Brands en Padmos Stellendam werken aan een multifunctionele kotter in de toekomst In die toekomst keert ook de pulsvisserij terug, als het aan kabinet Schoof ligt. In de visserijspecial aandacht voor de toekomst van de visserij én ook voor het Holland Fisheries Event van volgende week. Verder: ‘Kabinet voelt urgentie vaarwegonderhoud niet’.

Een nieuw concept viskotter, duurzaam en multifunctioneel inzetbaar. Een modulair schip, dat in korte tijd kan worden omgebouwd van vissersschip naar onderzoeksvaartuig. Dat is het idee van visser Jacob Brands, dat intussen is vervat in Project Octopus in nauwe samenwerking met machinefabriek Padmos in Stellendam.

Ankerkuilvissen heeft mogelijk toekomst op de Waddenzee. Het is een beproefde visserijmethode uit het verleden, die vooral werd toegepast op rivieren en de Lauwerszee, het huidige Lauwersmeer. Visser Jurre Kerkhof verwacht een boterham te kunnen verdienen met deze economisch zuinige techniek.

Een terugkeer van de pulsvisserij, een vrijwillige saneringsregeling voor garnalenvissers en 4,5 miljoen euro extra voor innovatie. Dat zijn de belangrijkste punten voor de visserijsector uit de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. RTL Nieuws meldt dat de terugkeer van de puls zelfs de ‘belangrijkste prioriteit’ is.

Lees de hele krant hier via de link.

Ook andere maritieme sectoren reageren in deze krant op de Miljoenennota. Zo stelt Koninklijke Binnenvaart Nederland dat de 800 miljoen euro die in 2025 is begroot voor vaarwegonderhoud honderden miljoenen te weinig is. ‘De vaarwegen moeten alle aandacht krijgen’, zegt voorzitter Ad Koppejan. ‘Onze schippers hebben veel last van ongeplande stremmingen. Bovendien, wie opkomt voor de binnenvaart, komt eigenlijk op voor een heleboel problemen in Nederland.’

Tekst gaat verder onder de foto

De Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR) is goed te spreken over de investering van het kabinet in verduurzaming van de zeevaart, maar plaatst er ook een kanttekening bij. ‘Die investering is nutteloos wanneer er geen betaalbare duurzame brandstoffen zijn.’ De redersvereniging zou graag zien dat de inkomsten uit het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS worden gebruikt om de brandstofkosten voor de zeevaart te drukken. De Nederlandse maritieme maakindustrie heeft met optimisme gereageerd op de plannen die tijdens Prinsjesdag 2024 zijn gepresenteerd. Branchevereniging Netherlands Maritime Technology (NMT) ziet in de Troonrede en de begroting voor 2025 verschillende kansen voor de Nederlandse scheepsbouw. De Vereniging van Waterbouwers zien op hun beurt een heleboel verbeterpunten.

Binnenvaartschippers die in juli naast de beschikbare 12,9 miljoen euro grepen opnieuw kans op subsidie. Er komt dit jaar nog 11,1 miljoen euro subsidie bij voor een Stage V-motor, elektrische aandrijflijn of SCR-katalysator, dat schrijft minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener in de staatscourant. Ook volgend jaar is er bijna 20 miljoen euro beschikbaar in de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaart.

Tekst gaat verder onder de foto

‘Te koop’, staat er op een bordje achter een zijraam van de stuurhut van de verlengde spits Vagari. ‘Ik kan niet zeggen dat de telefoon roodgloeiend staat’, zegt schipper-eigenaar Jacob Westrik (1952). ‘De mensen vinden het wel een mooi schip, maar verder hoor ik niks.’ Lees hier verder over schipper Westrik en zijn spits Vagari.

Lees de hele krant hier via de link.