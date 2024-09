TMLG presenteert Academy op STL Kalkar

Drempel verlagen

Een van de nieuwkomers op de beurs Shipping Technics and Logistics (STL) in Kalkar was vorig jaar het Slowaakse TMLG. Het bedrijf richt zich op personeelsbemiddeling voor de binnenvaart en sinds kort ook op opleidingen. Voor dat laatste is de TMLG Academy opgericht die op 24 en 25 september in Kalkar wordt gepresenteerd.