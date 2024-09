Teletekstpagina 722 wordt toch opgeheven

Teletekstpagina 722 met berichten en stremmingen voor de binnenvaart in het buitenland wordt per 1 januari 2025 toch opgeheven. Vorig jaar december zou de stekker al eens uit de pagina worden getrokken, maar dat gebeurde onder protest van schippers toen niet. Nu is het einde alsnog in zicht, schrijft minister Barry Madlener (IenW) aan de Tweede Kamer.

Voor opheffing van de Teletekstpagina geeft de minister twee redenen. Allereerst druist het bewerken en aanleveren van informatie door Rijkswaterstaat in tegen internationale afspraken. ‘Die komen erop neer dat alle EU-lidstaten op grond van de River Information Services (RIS)-richtlijn verplicht zijn zelf te zorgen voor de berichtgeving aan de scheepvaart voor het eigen land. Het is daarbij niet toegestaan informatie uit andere landen te bewerken en aan te bieden’, schrijft Madlener. Zijn tweede reden is dat er een alternatief bestaat. ‘Namelijk het in 2023 gelanceerde EuRIS.’ In EuRIS delen 13 Europese landen actuele vaarweginformatie.

EuRIS

Het bestaan van EuRIS als alternatief was in 2023 ook de reden voor Rijkswaterstaat om de pagina op te heffen. Schippers zagen dat toen niet zitten. Tegen Schuttevaer zei schipper Arda Vos daarover dat EuRIS het in gebruiksgemak niet haalt bij Teletekst: ‘Het lijkt erop dat er geen actief varende gebruikers betrokken zijn (geweest) bij het EuRIS-project’, zei zij. ‘Met omvaren, dus met onnodige extra kosten/uitstoot, onnodig stilliggen, en je ETA niet halen (ontevreden klanten) tot gevolg. Het maakt mij niet uit door wie of hoe, maar heldere en snelle informatie over alle landen waar je doorheen vaart is belangrijk, en dat levert Euris of een ander platform (nog) niet na 1 december’.

‘We kregen onder meer meldingen van schippers die zeiden dat ze tijdens het varen soms slecht bereik hadden via internet en dat ze via de tv toch de berichten konden lezen’, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat destijds. Waarop werd besloten pagina 722 langer in de lucht te houden. Wel met de kanttekening dat het voor de vaarwegbeheerder veel werk is. Nu stelt Madlener dat het beheer van de pagina in strijd is met internationale afspraken, en lijkt het einde van de pagina per 1 januari definitief.

EuRIS had in mei van dit jaar nog geen 200 Nederlandse gebruikers, bleek tijdens een presentatie op de binnenvaartbeurs Maritime Industry. Een belangrijk deel daar van was pleziervaarder.