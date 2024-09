Oproep deel te nemen aan onderzoek naar familiebedrijven in de binnenvaart

Hoe hebben familiebedrijven in de binnenvaart zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld? En wat is hun verwachting van de toekomst? Daar willen de binnenvaartcoöperaties NPRC en ELV en de Stichting Watertransport onderzoek naar doen. Ze roepen alle varende ondernemers op hiertoe een enquête in te vullen.

‘Hetzelfde onderzoek is 20 jaar geleden ook gedaan’, vertelt Bart Verkade, een van de intitiatiefnemers namens de spitsencoöperatie ELV. Verkade stuitte bij toeval op het onderzoek van 20 jaar geleden en verbaasde zich erover dat er sindsdien geen onderzoek meer is gedaan.

Twintig jaar geleden namen bijna 1000 ondernemers deel aan het onderzoek van Angelique Hubens, die ook nu het onderzoek zal uitvoeren. ‘Voor een goed beeld is het van belang dat weer veel varende ondernemers de enquête invullen’, legt Verkade uit. ‘En niet alleen familiebedrijven of MKB-bedrijven, maar alle varende ondernemers. Alleen zo kan gedegen onderzoek worden gedaan.’

Vragenlijst

In de vragenlijst gaat het onder meer over de samenstelling van de bemanning, hoe de rolverdeling aan boord is en wat de mogelijkheden zijn voor MKB-bedrijven om te investeren in verduurzaming. Ook gaat een deel van de vragen over internaten. ‘Het LOVK en de internaatsgroepen Limena en Meander ondersteunen het onderzoek.’

Het doel is in kaart te brengen hoe het gaat met de familiebedrijven in de binnenvaart. ‘Mogelijk dat het de binnenvaartsector handvatten geeft om mee te lobbyen.’

De onderzoeksresultaten worden begin volgend jaar met de markt gedeeld.