Meyer Werft roept personeel bijeen en sluit crisis met vertrouwen af

Diversificatie noodzaak

Directie en medewerkers van de Meyer Werft in Papenburg hebben vrijdag 20 september een lange periode van onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf kunnen afsluiten met een bedrijfsvergadering in Hal 4, waar zo’n 800 medewerkers bijeenkwamen. Minister Habeck van Economische Zaken van de Bondsregering bevestigde daar dat ‘de beste cruiseschepen ter wereld uit Duitsland zullen blijven komen’.